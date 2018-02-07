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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Özbekistan'a Portekizli hoca

    Özbekistan'a Portekizli hoca

    Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Özbekistan Futbol Federasyonu, Portekizli teknik adam ile anlaştı.

    Şu anda İran Milli Takımı'nı çalıştıran 'un Rusya'da düzenlenecek sonrası Özbekistan Milli Takımı'nın başına geçeceği açıklandı. Carlos Queiroz'la sözlü anlaşmaya varıldığı, bu anlaşmanın 2018 Dünya Kupası sonrası resmiyete kavuşturulacağı bildirildi. Özbekistan Futbol Milli Takımı'nda geçici teknik direktörlük görevi için ise, Çin'de düzenlenen 23 Yaş Altı Asya Futbol Şampiyonası finalinde Vietnam'ı yenerek, Asya şampiyonu olan Özbekistan U23 Milli Takımı antrenörü Ravşan Haydarov ile anlaşma sağlandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:52
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