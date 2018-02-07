Ilgaz ve Sarvan, UEFA Gözlemci Kursu'na katılacak
UEFA gözlemcileri Murat Ilgaz ile Oğuz Sarvan, UEFA Gözlemci Kursu'na katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 8-9 Şubat'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek kursta yer alacak.
Avrupa'da oynanan müsabakalarda hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimler verilecek seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:09
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F.Bahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
hoşş boş konuşma. sana mı kalmış tespit!
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Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
ts61 kendini trabzonspor maçlarında paralayan bu kalecileri önümüzdeki maçlarda göreceğiz!
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Hakem kabusu!
Toplam 19
Yorum
helal etmeyen bu ve bunun gibiler hakem değil, olsa olsa hak yiyenlerdir. bir takımın, başkanının ve futbolcusunun kaderiyle oynayan cellattırlar.
Ilgaz ve Sarvan, UEFA Gözlemci Kursu'na katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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