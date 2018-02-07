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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ilgaz ve Sarvan, Gözlemci Kursu'na katılacak

    Ilgaz ve Sarvan, <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> Gözlemci Kursu'na katılacak

    gözlemcileri Murat Ilgaz ile Oğuz Sarvan, Gözlemci Kursu'na katılacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Üyesi ve Gözlemcisi Murat Ilgaz ile Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 8-9 Şubat'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek kursta yer alacak.

    Avrupa'da oynanan müsabakalarda hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimler verilecek seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:09
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