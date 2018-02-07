Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve UEFA Gözlemcisi Murat Ilgaz ile UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 8-9 Şubat'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek kursta yer alacak.

Avrupa'da oynanan müsabakalarda hakemlerin gözleminde standart yorum ve analizi geliştirmek için gözlemcilere çeşitli eğitimler verilecek seminerde, ayrıca video test uygulaması ve grup çalışmaları yapılacak.