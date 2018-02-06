UEFA'dan Türk hakeme görev!

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Haris Kaljanac olacak.



