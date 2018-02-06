UEFA'dan Türk hakeme görev!
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, yarın Bosna Hersek'in Zelijeznicar ile İspanya'nın Atletico Madrid Genç takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi Play Off maçını yönetecek.
Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Grbavica Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Haris Kaljanac olacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:25
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Bu son şans
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zafer shalke 04 de oynayan gurbetçi erdinç karakas hem stoperde hemde solbekte oynayabiliyor. fb mutlaka almalıdır.joker oyuncuyu ucuza alır.
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ali biraz daha az konuşmalı sn.başkan
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