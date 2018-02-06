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    06 Şubat 2018, Salı
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    'nın yeni teknik direktörü Koeman!

    <a href="/index/hollanda?id=622c7611-20d0-4dcf-9621-418032520691" class="" rel="tag">Hollanda</a>'nın yeni teknik direktörü Koeman!

    başına son olarak Everton'ı çalıştıran getiriliyor.

    Geçtiğimiz Kasım ayında 'nın 'da düzenlenecek olan 'na katılma şansını yitirmesinin ardından turuncuları çalıştıran Dirk Advocaat görevinden istifa etmişti.

    Koeman'ın bugün başına geçtiğinin resmen açıklanması bekleniyor.

    Deneyimli teknik adam ekim ayında Everton'daki görevinden alınmıştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:43
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