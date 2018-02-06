Hollanda'nın yeni teknik direktörü Koeman!
Hollanda Milli Takımının başına son olarak Everton'ı çalıştıran Ronald Koeman getiriliyor.
Geçtiğimiz Kasım ayında Hollanda'nın Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılma şansını yitirmesinin ardından turuncuları çalıştıran Dirk Advocaat görevinden istifa etmişti.
Koeman'ın bugün Hollanda Milli Takımının başına geçtiğinin resmen açıklanması bekleniyor.
Deneyimli teknik adam ekim ayında Everton'daki görevinden alınmıştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 10:43
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Bu son şans
Toplam 9
Yorum
celasun Uefa kriterleri var. Transfer yapılamaz. Fenerbahçe bu yıl takım olmaya ve sistem oluşturmak için çalışıyor. Biraz sabırlı olmalıyız.
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 1
Yorum
kartal dönsün ama bjk ya değil,g.antepe dönsün ve yedekte beklesin.
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 7
Yorum
kadıköy bogası fener terimli cimbomu kadıköyde evire çevire yensinde kim şampiyon olursa olsun çünkü ben bundan zevk alıyorum şampiyonluktan değil
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