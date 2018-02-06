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    06 Şubat 2018, Salı
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    'da Koeman dönemi

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    Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Koeman getirildi

    Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ronald Koeman getirildi.

    Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 54 yaşındaki Koeman ile 2022 'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.

    Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Koeman, 1998 'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.

    Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:35
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