Hollanda'da Koeman dönemi
Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Koeman getirildi
Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Ronald Koeman getirildi.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 54 yaşındaki Koeman ile 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.
Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:35
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
Hollanda'da Koeman dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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