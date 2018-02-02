Tekme atan hakeme 3 ay men
Fransa'nın Nantes takımında forma giyen Brezilyalı Diego Carlos'a önce tekme atan, ardından kırmızı kart gösteren hakem Tony Chapron, üç ay men cezası aldı.
Fransa Ligi Disiplin Komitesi, Paris Saint-Germain ile Nantes takımları arasında geçen ay oynanan maçta tekme attığı Carlos'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakan 45 yaşındaki hakem Chapron'a üç ay men cezası verdi.
Maç sonrasında hakem Chapron'a geçici olarak görev vermeyen federasyon, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos'un kırmızı kartını da iptal etmişti.
2004 yılından bu yana Fransa Birinci Ligi'nde düdük çalan ve kariyerinde 400'den fazla maça çıkan Chapron, bu sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:28
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Toplam 1
Yorum
alik beşiktaş gibi sistem göbekten kale önünde yarmaca taliscanın yaptığı gibi.elmas,valbuena,aatıfla pres,çalım kısapas ve goll ve goll.ve gol
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
Aslan ERAY ALT YAPIDAN YETISTI YASIDA BIR HAYLI VAR 2 METRE BOYU VAR 1 YANTOPA SAHIP OLAMADI NASIL KALECI YETISTIRIYORUZ SORUN SADECE ERAY DEGIL!
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
aslan burda linnesin hatası yok erayın hatası madem cıkıyon topa gideceksin arkadaşlarına gidiyor yada çıkma kalenden linnes hatasız
Tekme atan hakeme 3 ay men haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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