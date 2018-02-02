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    02 Şubat 2018, Cuma
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    Tekme atan hakeme 3 ay men

    Tekme atan hakeme 3 ay men

    'nın takımında forma giyen Brezilyalı Diego Carlos'a önce tekme atan, ardından gösteren hakem , üç ay men cezası aldı.

    Ligi Disiplin Komitesi, Saint-Germain ile takımları arasında geçen ay oynanan maçta tekme attığı Carlos'u ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında bırakan 45 yaşındaki hakem Chapron'a üç ay men cezası verdi.

    Maç sonrasında hakem Chapron'a geçici olarak görev vermeyen federasyon, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos'un kırmızı kartını da iptal etmişti.

    2004 yılından bu yana Fransa Birinci Ligi'nde düdük çalan ve kariyerinde 400'den fazla maça çıkan Chapron, bu sezon sonunda emekli olacağını açıklamıştı.

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:28
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