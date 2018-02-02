Man City, 52 ülkeyi geride bıraktı!
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin savunmaya harcadığı para 52 ülkenin ulusal savunma bütçesinden daha fazla!
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:46
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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 90. randevuda
Toplam 1
Yorum
alik beşiktaş gibi sistem göbekten kale önünde yarmaca taliscanın yaptığı gibi.elmas,valbuena,aatıfla pres,çalım kısapas ve goll ve goll.ve gol
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
Aslan ERAY ALT YAPIDAN YETISTI YASIDA BIR HAYLI VAR 2 METRE BOYU VAR 1 YANTOPA SAHIP OLAMADI NASIL KALECI YETISTIRIYORUZ SORUN SADECE ERAY DEGIL!
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Eray İşcan isyanı
Toplam 16
Yorum
aslan burda linnesin hatası yok erayın hatası madem cıkıyon topa gideceksin arkadaşlarına gidiyor yada çıkma kalenden linnes hatasız
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