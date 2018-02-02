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    02 Şubat 2018, Cuma
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    , 52 ülkeyi geride bıraktı!

    <a href="/index/man-city?id=8d0af286-ce27-4447-8ba9-98080a00e34c" class="" rel="tag">Man City</a>, 52 ülkeyi geride bıraktı!

    İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City'nin savunmaya harcadığı para 52 ülkenin ulusal savunma bütçesinden daha fazla!

    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 14:46
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