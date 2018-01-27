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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Bak: Kudüs kırmızı çizgimiz

    Bak: Kudüs kırmızı çizgimiz
    Gençlik ve Spor Bakanı , Ankara'ya gelen Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub ile bir araya geldi. Bak, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca bu davaya destek ve hizmet vermiştir. Ülkemizin lideri olarak da attığı adımlar ve gösterdiği dik duruş ile tüm İslam aleminde ve dünyada destek bulmuştur" dedi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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