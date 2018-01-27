Bak: Kudüs kırmızı çizgimiz
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'ya gelen Filistin Gençlik ve Spor Bakanı Jibril Rajoub ile bir araya geldi. Bak, "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Cumhurbaşkanımız tüm siyasi hayatı boyunca bu davaya destek ve hizmet vermiştir. Ülkemizin lideri olarak da attığı adımlar ve gösterdiği dik duruş ile tüm İslam aleminde ve dünyada destek bulmuştur" dedi.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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