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    26 Ocak 2018, Cuma
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    İşte yılın bombası

    İşte yılın bombası

    ’in uzun süredir gündeminde olan için , tavrını ortaya koydu. Fransız ekibinin başkanı ’nin, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmaları halinde transfere onay vereceği ileri sürüldü

    PSG'NİN 222 milyon euro bedelle 'dan kadrosuna kattığı Neymar, uzun süredir Real Madrid'in gündemindeydi. Brezilyalı futbolcunun da İspanyol ekibine gitmek istediği iddia edilirken, Fransız temsilcisi, bu konuda net bir tavır sergiledi. PSG Başkanı Naser Al Khelaifi'nin, tek bir şartla transfere izin verebileceği belirtildi.

    YOK BÖYLE PERFORMANS
    Khelaifi'nin , 'nin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması halinde Sambacı'nın Real Madrid'e transfer olmasına izin vereceğini öğrenildi. Khelaifi'nin, 'ın da 'ya dönmek istemesinden dolayı bu flaş kararı verdiği ileri sürüldü. Bu sezon PSG formasıyla 23 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla farkını gösterdi. Tam 24 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, 14 de asist yaptı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:38
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