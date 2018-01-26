İşte yılın bombası
Real Madrid’in uzun süredir gündeminde olan Neymar için PSG, tavrını ortaya koydu. Fransız ekibinin başkanı Al Khelaifi’nin, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olmaları halinde transfere onay vereceği ileri sürüldü
YOK BÖYLE PERFORMANS
Khelaifi'nin , PSG'nin Şampiyonlar Ligi Şampiyonu olması halinde Sambacı'nın Real Madrid'e transfer olmasına izin vereceğini öğrenildi. Khelaifi'nin, Neymar'ın da İspanya'ya dönmek istemesinden dolayı bu flaş kararı verdiği ileri sürüldü. Bu sezon PSG formasıyla 23 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, bu karşılaşmalarda gösterdiği performansla farkını gösterdi. Tam 24 kez rakip fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, 14 de asist yaptı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:38
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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