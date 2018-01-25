Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Dünyanın en iyi hakemlerinden birisi olan Mark Clattenburg, Suudi Arabistan'da yönettiği maç sırasında ilginç bir karara imza attı.
Al Feiha ile Al Fateh arasında oynanan Suudi Arabistan Kral Kupası maçını yöneten Clattenburg, ezan okunmaya başlayınca maçı durdurdu.
Ezanın bitmesiyle maçı tekrar başlatan İngiliz hakem, bu hareketiyle tribünlerden alkış aldı.
Clattenburg, Premier Lig'deki görevinden ayrılarak Suudi Arabistan Federasyonuna transfer olmuştu. İngiliz hakem, 2016 yılı Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çalmıştı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 00:04
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
ikimi atım üçmü atim Ya boşver gitme nasılsa malup olacan masrafa yazık olmuşken tam olsun 3,4 gollü malup olki heyeceanlı olsun
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F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
Toplam 1
Yorum
nedim can menejerlerin istediği çürük elmaları almadı fenerbahçe almadı
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ hahaha kaç kişi feneri bırakıyor zannetti ?
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