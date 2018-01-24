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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    'da gündem menajer ücretleri

    UEFA'da gündem menajer ücretleri

    , futbolcu menajerlerinin transferlerden elde ettiği gelirlere kısıtlama getirmeyi planlıyor.

    'nın bünyesindeki Profesyonel Futbol Strateji Konseyi () tarafından 'nin Nyon kentinde düzenlenen toplantıda, menajerlerin transferlerden elde ettiği yüksek ücret masaya yatırıldı.

    Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, son dönemde menajerlerin transferlerden normalin üzerinde gelir elde ettiği hatırlatılarak, "PFSC, menajerlik ücretlerine sınır getirildiği, şeffaf ve kural ihlali durumunda gereken cezanın verildiği bir düzen kurulmasını isteyen menajerlerle aynı görüşü paylaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, bu durumu kontrol altına alabilme amacıyla menajer ücretlerine kısıtlama getirilmesi, lüks veya vergisi gibi yeni önlemlerin alınmasının planlandığı, yürürlüğe girecek kararların gelecek aylarda kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

    basınında yer alan haberlerde, ekiplerinden 'ın, 'den Şilili futbolcu 'i transfer ederken menajeri Felicevich'e 15 milyon sterlin ödediği öne sürülmüştü. Yine Manchester United'ın, 2016 yılında kadrosuna kattığı 'nın menajeri Mino Raiola'ya 24 milyon sterlin ödeme yaptığı iddia edilmişti.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:57
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