Emre Çolak idmandan kovuldu!
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, büyük bir şok yaşadı.
Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında klan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.
Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.
Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi.
Daha sonra 27 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.
Teknik Direktör Cristobal Parralo ile Emre arasındaki diyalog:
Cristobal Parralo: "Çolak, bir problemin mi var?"
Emre Çolak: "Yok, yok"
Cristobal Parralo: "Bir problemin mi var?"
Emre Çolak: "Hayır"
Cristobal Parralo: "Antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git. Git, git, git."
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Emre Çolak idmandan kovuldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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