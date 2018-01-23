Emre Çolak idmandan kovuldu!
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak, büyük bir şok yaşadı.
Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında klan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.
Deportivo teknik direktörü Cristobal Parralo, Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.
İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.
Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi.
Daha sonra 27 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.
Teknik Direktör Cristobal Parralo ile Emre arasındaki diyalog:
Cristobal Parralo: "Çolak, bir problemin mi var?"
Emre Çolak: "Yok, yok"
Cristobal Parralo: "Bir problemin mi var?"
Emre Çolak: "Hayır"
Cristobal Parralo: "Antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git. Git, git, git."
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 21:00
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
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