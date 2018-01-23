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    23 Ocak 2018, Salı
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    Emre Çolak idmandan kovuldu!

    Emre Çolak idmandan kovuldu!

    ekiplerinden 'da forma giyen Emre Çolak, büyük bir şok yaşadı.

    Geçen sezon Deportivo formasıyla iyi bir sezon geçiren ancak bu sezon beklentilerin altında klan Emre Çolak, antrenmanda neye uğradığını şaşırdı.

    Deportivo teknik direktörü , Emre'nin antrenmandaki davranışlarını ve performansına tepki gösterdi.

    İspanyol teknik adam Emre'ye, "Bir problemin mi var? Eğer antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git" diyerek idmandan kovdu.

    Cristobal Parralo'nun Emre Çolak'a ikinci bölgeden üçüncü bölgeye gereksiz pas vermesi üzerine sinirlendiği belirtildi.

    Daha sonra 27 yaşındaki Emre de soyunma odasının yolunu tuttu.

    Teknik Direktör Cristobal Parralo ile Emre arasındaki diyalog:
    Cristobal Parralo: "Çolak, bir problemin mi var?"
    Emre Çolak: "Yok, yok"
    Cristobal Parralo: "Bir problemin mi var?"
    Emre Çolak: "Hayır"
    Cristobal Parralo: "Antrenman yapmak istemiyorsan, soyunma odasına git. Git, git, git."

    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:00
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