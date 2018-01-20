Birlikte paylaşalım
Riva TFF Hasan Doğan Tesisleri’ndeki tanıtımda dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzu gösteren bir video izletilerek slogan açıklandı: “Birlikte Paylaşalım”
İşte aday şehir ve statlar:
İstanbul: Atatürk Olimpiyat Stadı (76.092), Türk Telekom Stadyumu (52.652),
Bursa: Büyükşehir Belediye Stadı (43.331)
Antalya: Antalya Stadı (33.000),
Gaziantep: Gaziantep Stadı (35.574),
Konya: Konya Büyükşehir Belediye Stadı (41.981),
Trabzon: Trabzon Medical Park (41.513),
Kocaeli: Yeni Kocaeli Stadı (33.000), Ankara: Yeni Ankara (22. 000).
Yılmaz ŞENOL
NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, "tesisleşme ve yatırımlarla Türkiye 2020'yi hak ediyor. Vakıf olarak bu organizasyonun arkasındayız, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
CUMHURBAŞKANIMIZDAN DA TAM DESTEK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tesisler ve statlarımızla EURO 2024'ü yapmaya hazırız" dedi. Bak, "Heyecanlıyız, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Futbolun her kademesinde bulunmuş bir lider. O da bunu çok istiyor. Desteği tam. Sayın Başbakanımız da aynı şekilde bu adaylığı yürekten destekliyor. Hükümet olarak biz her şeyimizle bunun arkasındayız. Güzel ülkemize, büyüyen Türkiye'ye böyle organizasyon çok yakışır" diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Hükümet olarak biz herşeyimizle EURO 2024'ün arkasındayız" dedi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:46
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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