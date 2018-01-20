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    20 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Birlikte paylaşalım

    Birlikte paylaşalım

    Riva ’ndeki tanıtımda dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzu gösteren bir video izletilerek slogan açıklandı: “Birlikte Paylaşalım”

    2024 logo ve sloganı tanıtım toplantısı, Riva 'nde yapıldı. Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık sürecinin anlatıldığı toplantıda aday kent ve stadyumların görüntüleri eşliğinde dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzun gösterildiği video izlenimi ile 'nin EURO 2024 logo ve sloganı kamuoyuna açıklandı. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı , G.Saray ve Kulüpler Birliği Başkanı , TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik ile A Teknik Direktörü Mircea Lucescu katıldı. Toplantıda Türkiye'nin sloganı, "Birlikte paylaşalım" olarak açıklandı. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli, Bakan Bak'a EURO 2024 adaylık logosunun bulunduğu milli takım forması hediye etti.

    İşte aday şehir ve statlar:
    İstanbul: Atatürk Olimpiyat Stadı (76.092), Türk Telekom Stadyumu (52.652),
    Bursa: Büyükşehir Belediye Stadı (43.331)
    : Antalya Stadı (33.000),
    Gaziantep: Gaziantep Stadı (35.574),
    Konya: Konya Büyükşehir Belediye Stadı (41.981),
    Trabzon: (41.513),
    Kocaeli: Yeni Kocaeli Stadı (33.000), Ankara: Yeni Ankara (22. 000).

    Yılmaz ŞENOL

    NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ
    Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, "tesisleşme ve yatırımlarla Türkiye 2020'yi hak ediyor. Vakıf olarak bu organizasyonun arkasındayız, ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

    CUMHURBAŞKANIMIZDAN DA TAM DESTEK
    Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Tesisler ve statlarımızla EURO 2024'ü yapmaya hazırız" dedi. Bak, "Heyecanlıyız, mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Futbolun her kademesinde bulunmuş bir lider. O da bunu çok istiyor. Desteği tam. Sayın Başbakanımız da aynı şekilde bu adaylığı yürekten destekliyor. Hükümet olarak biz her şeyimizle bunun arkasındayız. Güzel ülkemize, büyüyen Türkiye'ye böyle organizasyon çok yakışır" diye konuştu.

    Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Hükümet olarak biz herşeyimizle EURO 2024'ün arkasındayız" dedi.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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