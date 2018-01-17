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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    futbolu bıraktı

    Ronaldinho futbolu bıraktı

    Brezilyalı futbolcu , yeşil sahalara veda etti.

    'nun emeklilik kararını doğrulayan abisi ve menajeri , 37 yaşındaki yıldız için , Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar yapılacağını belirtti.

    Saint-Germain, ve Milan'ın ardından kariyerine Brezilya'da devam eden Ronaldinho, 2015'ten bu yana forma giymiyordu.

    2002 yılında Brezilya Milli Takımı'yla 'nı, 2006 yılında Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldinho, 2005 yılında da "" ödülünün sahibi olmuştu.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:35
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