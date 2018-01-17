Ronaldinho futbolu bıraktı
Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, yeşil sahalara veda etti.
Ronaldinho'nun emeklilik kararını doğrulayan abisi ve menajeri Roberto Assis, 37 yaşındaki yıldız için Brezilya, Avrupa, Asya ve milli takım düzeyinde çeşitli organizasyonlar yapılacağını belirtti.
Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan'ın ardından kariyerine Brezilya'da devam eden Ronaldinho, 2015'ten bu yana forma giymiyordu.
2002 yılında Brezilya Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı, 2006 yılında Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldinho, 2005 yılında da "Altın Top" ödülünün sahibi olmuştu.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:35
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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