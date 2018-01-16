Mustafa Denizli'nin yeni takımı belli oldu
Türk futbolunun deneyimli teknik adamlarından Mustafa Denizli, yeniden İran'a döndü.
İran Ligi'nde 11'inci sırada olan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Tebriz'in Traktor Sazi takımıyla 11 maçlığına anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz günlerde İran'dan teklif aldığını açıklamıştı.
Traktor Sazi takımı, İran Ligi'nde 21 puanla 11'inci sırada yer alırken, düşme potasıyla arasında 4 puan bulunuyor. Denizli, İran'da daha önce Persepolis takımında görev yapmıştı. Mustafa Denizli'nin sezon sonuna kadar 400 bin Dolar kazanacağı öğrenildi.
- 16 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:41
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Deniz Türüç'ün bonservisi açıklandı
Toplam 6
Yorum
karakartal denizinde önünü kapatıyorlar böyle yaparak. aklı başında olan kulüpler bu adama 10 vereceğine 4-5'e yabancı getirir daha çok verim alırlar.
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Cenk Tosun'a iyi haber: Walcott, Everton'da!
Toplam 2
Yorum
karakartal everton geçen ki maçını izledim ileride problemleri yok bütün problem defans hattında özellikle sol bek. sol bek yoktu resmen otoban olmuştu
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'İstenmeyen adam' Arda Turan!
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Barcelona orasi Basaksehir degil. Calismayan sevilmez tabii. Arda biz seni GS de hicbir sekilde istemiyoruz artik.
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