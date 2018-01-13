Spor Güvenliği Çalıştayı

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Emniyet Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, çalıştayla hedeflerinin spor güvenliğiyle ilgili konuları, tüm paydaşlarla masaya yatırıp, alınacak tedbirlerle ilgili yol haritasını belirlemek olduğunu belirterek, "Umuyoruz ki el birliğiyle tüm sorunların üstesinden geleceğiz." dedi.

Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla sporda atağa kalktıklarını vurgulayan Özbek, "İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde eskiye oranla daha konforlu maçlar izleniyor. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim." diye konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Sepil ise sporun daha düzenli ve geniş kitlelerce izlenmesi için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Sporu daha iyiye nasıl götüreceklerini konuşmak için çalıştayın düzenlendiğini aktaran Sepil, şunları söyledi:

"Avrupa'da örnek gösterilecek statlarımız var. Güvenliğin sağlanması kolay ve planlı olabiliyor. Tabii bugün hala birçok ilimizde bunun yapılmasının daha zor olduğu küçük statlar var. Çalıştayda bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanan olaylardan dolayı bir sürü ceza ödüyoruz. Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor. Mevcut yasaların çoğu yerindedir ama uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar olabiliyor."

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal, sporda taraftarın önemine değinerek, "Boş tribünlerde kimse spor yapmak istemez, hiçbir anlamı da olmaz. Bütün bunların bir arada olumlu cereyan etmesi için olmazsa olmaz kavram güvenliktir. Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir. Spor güvenliği dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, daha önceki toplantılarda birçok konunun değerlendirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sporda şiddetin yüzde 25 azaldığını, taraftar sayısının da yüzde 14 arttığını görüyoruz. 600 bin civarında taraftar artışı var. İş birliği içinde etkin tedbirleri alırsak, şiddet olaylarının sayısı azalırsa tribüne gelen seyirci sayısı da artarsa işimizi iyi yapmışız demektir. Bundan sonra daha iyisini nasıl yaparız onun çalışmasını gerçekleştireceğiz. İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürümüzün önem verdiği konuların başında spor güvenliği gelmektedir."

Çalıştayın ikinci bölümünde il ve ilçe spor güvenlik kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel güvenlik konusunda fikir alışverişi yapılacak.