;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    rekor kırdı

    Bakambu rekor kırdı
    Beijing Guoan, Cedric Bakambu için Villarreal'e 35 milyon Pound bonservis; Çin devletine de bu imza için 30 milyon Pound vergi ödeyecek. 26 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu unvanına sahip olacak. Önceki rekor 48 milyon Pound'la Naby Keita'ya aitti.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:12
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakambu rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN