Bakambu rekor kırdı

Beijing Guoan, Cedric Bakambu için Villarreal'e 35 milyon Pound bonservis; Çin devletine de bu imza için 30 milyon Pound vergi ödeyecek. 26 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu unvanına sahip olacak. Önceki rekor 48 milyon Pound'la Naby Keita'ya aitti.