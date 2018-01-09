UEFA'dan şok "şike" cezası!
UEFA, Malta 21 Yaş Altı Milli Takımı'ndan 2'si ömür boyu olmak üzere 6 futbolcuya şikeye karıştığı gerekçesiyle ceza verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun 21 Yaş Altı Malta Milli Takımı'ndan 6 futbolcuya şikeye bulaştıkları nedeniyle ceza verdiği belirtildi.
Açıklamada, Maltalı 6 futbolcunun, 2017 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 23 Mart 2016'da Karadağ ve 29 Mart 2016'daki Çekya maçlarında şike yaptığı kaydedildi.
Buna göre Maltalı oyunculardan Emanuel Briffa ile Kyle Cesare ömür boyu, Samir Arab 2, Ryan Camenzuli 1,5, Llywelyn Cremona ve Luke Montebello birer yıl futboldan men cezası aldı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 15:23
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
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Yorum
ÖMER CEVHER BİR ZAMANLAR TÜRKİYENİN EN İYİ KALECİSİ OLAN ONUR KIVRAK, ŞİMDİ TÜRKİYENİN EN KÖTÜ KALECİSİDİR. ARTIK BUNU KABULLENİP ONUR DEVRİNİ KAPATMALI
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Yorum
metinn sanirim sn terim gitmesini istiyor selcuktan ne fazlasi var diyen kimdi bence gule gule diyelim Ndiaye ye
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İngiliz kulüp Ndiaye'yi istedi!
Toplam 3
Yorum
öğretici ingilizler paraya para demiyor 50 milyon euro verirlerse verilsin ! 18 milyon euroya 2019 sonunda alırlar ancak !
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