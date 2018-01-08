Şenes Erzik: “Futbol, dünyanın en büyük ailesidir”
Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, futbolun dünyadaki en büyük aile olduğunu vurgulayarak, “Bu ailenin gücünü iyi kullanmak lazım” dedi.
"Futbol Dünya'nın en büyük ailesidir"
Futbolun dünyadaki en büyük aile olduğunu söyleyen Erzik, "Bundan dolayı gurur duyuyorum. Bu ailenin gücünü iyi kullanmak lazım. Süreç ve yeterli kadroları eğitecek insanlar her daim önemli. Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'yi tebrik ediyorum. Futbol ailesi olarak örnekleri biz vermemiz lazım. Bu ailenin gerçek sahipleri yöneticilerdir" şeklinde konuştu.
"Kendinizi eğitin ve saygıya alışın"
Herkesin kendisini eğitmesi ve saygı felsefesine alışması gerektiğini dile getiren Şenes Erzik, "2018 ve diğer yıllarda Türk Futbolunun daha ileriye gitmesini sağlayacak tedbirleri almanızı istiyorum" dedi. Konuşma sonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Şenes Erzik'e plaket verildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:44
-
İnter kapıda!
Toplam 10
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU en az 25 mil.euro denir ve en son 22 olur denmeli zaten adamı yok ve 23 lük adamdan bahsediliyor takım italiano yazıklar olsun
-
Fernandao satıldı
Toplam 11
Yorum
Perde Arkası Zaten hiç alınmaması gereken bir futbolcuydu. Fener bu transfer işini güvenilir profesyonellere bırakmalıdır.
-
Biz bu işte varız
Toplam 1
Yorum
Denizgs Hata surekli ayni takima olursa yada hep ayni takim lehine kolay duduk calnirsa iste o zaman hatanin altinda baska seyler aranir.
Şenes Erzik: “Futbol, dünyanın en büyük ailesidir” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.