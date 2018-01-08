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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    : “, dünyanın en büyük ailesidir”

    <a href="/index/senes-erzik?id=b9fa24a9-2dab-4ab1-9464-47f54eda52e9" class="" rel="tag">Şenes Erzik</a>: “<a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a>, dünyanın en büyük ailesidir”

    Türkiye Federasyonu Onursal Başkanı ve eski Asbaşkanı , futbolun dünyadaki en olduğunu vurgulayarak, “Bu ailenin gücünü iyi kullanmak lazım” dedi.

    24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri Antalya'da gerçekleşiyor. Seminerde konuşan Türkiye Federasyonu Onursal Başkanı ve eski Asbaşkanı 2002 yılındaki dünya üçüncülüğünün çok önemli olduğunu belirterek, "'le çeşitli konuşmalarımız oldu. Tatlı ve acı hatıralarımız var orda. Bir gün onu yalnız buldum soyunma odasında gittim konuştum ve sonunda mutlu sona ulaştık. Başkanımızla beraber orada verdiğimiz madalyalardaki sevincini unutmam mümkün değil" diye konuştu.

    "Futbol Dünya'nın en büyük ailesidir"
    Futbolun dünyadaki en olduğunu söyleyen Erzik, "Bundan dolayı gurur duyuyorum. Bu ailenin gücünü iyi kullanmak lazım. Süreç ve yeterli kadroları eğitecek insanlar her daim önemli. , ve 'yi tebrik ediyorum. ailesi olarak örnekleri biz vermemiz lazım. Bu ailenin gerçek sahipleri yöneticilerdir" şeklinde konuştu.

    "Kendinizi eğitin ve saygıya alışın"
    Herkesin kendisini eğitmesi ve saygı felsefesine alışması gerektiğini dile getiren , "2018 ve diğer yıllarda Türk Futbolunun daha ileriye gitmesini sağlayacak tedbirleri almanızı istiyorum" dedi. Konuşma sonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Şenes Erzik'e plaket verildi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:44
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