Cüneyt Çakır'dan şike yanıtı
Hakem Cüneyt Çakır, video hakem sistemi için yaptığı açıklamada, “Amaç skandal hataları engellemek” dedi.
"Amaç skandal hataları engellemek"
Video hakem sistemi hakkında da konuşan Çakır, "Yıldırım Demirören 2018-2019 sezonunda 'VAR sistemini uygulayacağız' dedi ve bunu göreceğiz. Hataları daha da minimize edeceğiz. Portekiz, Rusya, Fransa gibi ülkeler bunu kullanıyor. VAR sistemini futbolu korumak için, adaleti korumak için yapacağız. VAR sistemi, insanların yüzde 50'sinin penaltı, yüzde 50'sinin penaltı yok, dediği durumlar için değil, insanların yüzde 100'ünün penaltı dediği ancak hakemin gözden kaçırdığı durumlarda işe yarayacak. En az müdahaleyi öngörecek. Amaç skandal hataları engellemek" şeklinde konuştu.
Çakır, kendisine yöneltilen soru üzerine, hiç şike teklifi almadığını söyledi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:28
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L. City'den Slimani açıklaması! Beşiktaş...
Toplam 2
Yorum
Duman Sturridge veya Abu nun tavsiyesi Toko Ekambi yi alabilsek süper olacak.Bize düz degil kivrak bir golcü lazim Negredo nun yanina
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
Pence abubakar toko ekambi yi tavsiye etmisti.Youtube dan takip ettim eleman iyi görünüyor.Cok hareketli iki ayak da var, neden düsünmüyoruz
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 25
Yorum
satir baskan en iyi yapacagin transfer Sturridge olur.Bu sene gol atamiyoruz,Cenk de gitti.Simdi bize bu adam tarzinda bir forvet lazim.
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