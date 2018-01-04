 Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu

    Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu

    ekibi 'nin İspanyol futbolcusu , oğlu erken doğduğu için takıma geç katıldığını açıkladı.

    Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, zor zamanlar geçirdiği son haftalarda kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten Silva, "Özellikle takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve kulüpteki herkese durumumu anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim. Oğlum Mateo'nun erken doğduğunu paylaşmak istiyorum. Doktorların da yardımıyla her gün yaşam mücadelesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

    Eşi Yessica Suarez Gonzalez'in doğumu için Noel zamanı 'ya dönen 31 yaşındaki Silva, ve maçlarını kaçırdıktan sonra Watford'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede forma giymişti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:53
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