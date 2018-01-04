Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin İspanyol futbolcusu David Silva, oğlu erken doğduğu için takıma geç katıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, zor zamanlar geçirdiği son haftalarda kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten Silva, "Özellikle takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve kulüpteki herkese durumumu anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim. Oğlum Mateo'nun erken doğduğunu paylaşmak istiyorum. Doktorların da yardımıyla her gün yaşam mücadelesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Eşi Yessica Suarez Gonzalez'in doğumu için Noel zamanı İspanya'ya dönen 31 yaşındaki Silva, Newcastle United ve Crystal Palace maçlarını kaçırdıktan sonra Watford'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede forma giymişti.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 08:53
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Sola dev bir isim: Blind
Toplam 2
Yorum
BeykozlUltrAslan Budur Ya Ne Evrası Dedem Yasında Adam Azız Behıcı de Al Arkasına Sol Bek Derdın Kalmasın Blind Stoperde de Iyı Değişe değişe Oynar.
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Bayern Münih kalecisiz kaldı
Toplam 1
Yorum
bjk Tolga'yı verelim 10m euraya :)
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Skibbe: Beni hayret ettirdi
Toplam 1
Yorum
mehmet cenk e sadece 15 dk fırsat vermiş birde hiç bir şey yapmadı diyor. sen 15 dklığına teknik direktör olsan ne yapardın. hiç birşey ..
Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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