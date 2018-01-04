Acı gerçek ortaya çıktı! Silva'nın oğlu

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, zor zamanlar geçirdiği son haftalarda kendisine destek verenlere minnettar olduğunu belirten Silva, "Özellikle takım arkadaşlarıma, teknik direktörüme ve kulüpteki herkese durumumu anlayışla karşıladıkları için teşekkür ederim. Oğlum Mateo'nun erken doğduğunu paylaşmak istiyorum. Doktorların da yardımıyla her gün yaşam mücadelesini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Eşi Yessica Suarez Gonzalez'in doğumu için Noel zamanı İspanya'ya dönen 31 yaşındaki Silva, Newcastle United ve Crystal Palace maçlarını kaçırdıktan sonra Watford'a karşı 3-1 kazanılan mücadelede forma giymişti.