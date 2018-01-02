Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!
Roma'da forma giyen Radja Nainggolan, katıldığı yılbaşı partisinde verdiği görüntüler tepki çekti. Belçikalı futbolcu, paylaştığı videolarda sigara ve içki içerken görünürken, bazı kullanıcılara küfürlü cevaplar verdi.
Radja Nainggolan, Roma'da sergilediği başarılı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartırken, özel yaşantısındaki hareketleriyle dikkat çekiyor.
Daha önce 'sigara içmekten utanmıyorum' demeciyle gündeme gelen Belçikalı futbolcu, Roma'da katıldığı bir yılbaşı partisinde fena dağıttı.
Instagram üzerinden video paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sigara ve alkol kullanırken görülürken, bazı kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki topladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan Nainggolan, ''Arkadaşlarımla birlikte yılbaşını kutluyorduk. Ancak biraz abarttığımı söylemeliyim. Kimseye karşı olumsuz bir görüntü sergilemek istemezdim. Davranışlarımdan ötürü özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:41
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Kocaman'dan takıma gözdağı!
Toplam 2
Yorum
Perde Arkası Sergen Yalçın ve George Hagi Kocaman'ın takımında olsaydı OYNAYAMAZDI. Çünkü ikisi de çalışmayı sevmiyordu.
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Negredo başarılı olur mu?
Toplam 9
Yorum
relaks Biraz ön direğe gelen toplara çalışsın..Cenk 'i 2 ye katlar..
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Başkandan futbolculara rest!
Toplam 6
Yorum
hak edin zaten galibiyet almak için ödenen maaşlarınızı geri verirseniz prim almaya hak kazanabilirsiniz.Başkan haklı ben olsam bende vermem
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