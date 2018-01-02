Yıldız futbolcu yılbaşı partisinde fena dağıttı!

Radja Nainggolan, Roma'da sergilediği başarılı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin iştahını kabartırken, özel yaşantısındaki hareketleriyle dikkat çekiyor.

Daha önce 'sigara içmekten utanmıyorum' demeciyle gündeme gelen Belçikalı futbolcu, Roma'da katıldığı bir yılbaşı partisinde fena dağıttı.

Instagram üzerinden video paylaşan 29 yaşındaki futbolcu, sigara ve alkol kullanırken görülürken, bazı kullanıcılara verdiği küfürlü cevaplarla tepki topladı.



ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler sonrası bir açıklama yayınlayan Nainggolan, ''Arkadaşlarımla birlikte yılbaşını kutluyorduk. Ancak biraz abarttığımı söylemeliyim. Kimseye karşı olumsuz bir görüntü sergilemek istemezdim. Davranışlarımdan ötürü özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.



