Mkhitaryan’a yakın takip

MANCHESTER United'da Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Henrikh Mkhitaryan, İnter'in radarına girdi. İtalyan devinin 28 yaşındaki Ermeni on numara için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Mkhitaryan 2016'da Dortmund'dan İngiliz devine 42 milyon euro karşılığında gelmişti.