 Antalya'ya 2 bin futbol takımı geliyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'ya 2 bin takımı geliyor

    Antalya'ya 2 bin futbol takımı geliyor
    , yeni yılın ilk aylarında çeşitli ülkelerden yaklaşık 2 bin takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İklimi, FIFA kriterlerine uygun sahaları, otellerindeki yüksek hizmet ve teknik imkanlarıyla spor turizminin de adresi olan Antalya, yeni yılla birlikte Süper Lig, alt ligler ve yurt dışından gelecek futbol takımlarına ev sahipliği yapacak. Özellikle Belek Turizm Merkezi'ndeki otelleri tercih eden Türk ekiplerinin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Avusturya, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, Çekya, Macaristan ve Arap ülkelerinden futbol takımları, kamp çalışmaları için rezervasyonlarını yaptırdı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:09
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