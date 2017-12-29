TEST: Hangi takımın hangi haberi en çok tıklandı?
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- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:45
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G.Saray yuvam ben onlara ne yaptım!
Toplam 25
Yorum
**** Taraftarlara bu sakallı itici geliyor bence. Artık yeter deyip kesmesi lazım. Keserse Barcelonada bile tekrar forma bulabilir belkide.
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Everton Menajeri açıkladı! Cenk Tosun...
Toplam 6
Yorum
Atillas-BJK 28 mn iyi para, Everton maçlarını izlemek için bir sebebimiz olur ayrıca ilk 11 garanti o takımda, Everton çok sıradan bir takım değil
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Büyük sürpriz! Abdurrahim Albayrak dönüyor!
Toplam 19
Yorum
hami hocasına selam gönderir
TEST: Hangi takımın hangi haberi en çok tıklandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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