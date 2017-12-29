Avrupa'da Yunus ve Hakan ön plana çıktı
Yurt dışında top koşturan Türk futbolcular performanslarına baktığımızda Wolfsburglu Yunus Mallı ile Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu öne çıkıyor. Bundesliga'da 16 maçta oynayan Yunus, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Serie A'da ter döken Hakan ise 13'ü lig, 7'si Avrupa olmak üzere 20 mücadelede 2 gol, 6 asist ile oynadı.
Freiburg'da top koşturan bir başka milli futbolcu Çağlar Söyüncü ise 11 Bundesliga, 2 Almanya Kupası ve 2 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında süre aldı. 1199 dakika süre alan Çağlar, takımına 1 gol katkıda bulundu.
Almanya 2. Ligi takımlarında Fortuna Düsseldorf'da futbol hayatını sürdüren ve devre arası transfer döneminde adı Türk takımları ile de anılan Kaan Ayhan ise 17 müsabakanın 17'sinde de ilk 11'de maça başladı ve 1502 dakika oynadı. 23 yaşındaki oyuncunun 1 asisti bulunuyor.
Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund'da görev alan iki milli sporcudan biri olan Nuri Şahin, sarı-siyahlı takım ile 12 lig, 2 Almanya Kupası, 3'ü UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i de Almanya Süper Kupası olmak üzere 18 maçta 1322 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.
Ömer Toprak da Dortmund ile 11 lig, 1 Almanya Kupası ve 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 1283 dakika oynadı. Ömer'in 1 de asisti bulunuyor.
Enes yıldızlaştı, Arda kadroya giremedi
İspanya La Liga'da ter döken milli futbolcular arasında Enes Ünal, süre aldığı maçlarda gösterdiği performans adından söz ettirdi. Sezona Villarreal ile başlayan genç futbolcu, ligler devam ederken Levante'ye kiralandı. Villarreal ile 6 karşılaşmada 255 dakika sahada kalan Enes, takımına 1 gol ile katkı sağladı. Yarım dönemlik Levante macerasını da boş geçmeyen 20 yaşındaki futbolcu, 7 maçta 597 dakika oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Enes ayrıca Villarreal forması altında 3 tane de Avrupa Ligi mücadelesine çıktı ve 1 asist yaptı. Barcelona'da futbol yaşantısında devam eden Arda Turan ise sezonun ilk yarısında hiçbir maçta kadroya dahil edilmedi.
Emreler 1'er gol attı
A Milli Futbol Takımı'ndaki etkili oyunuyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünü dikkat çeken ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor, bu sezon başı ise İspanya'nın Celta Vigo forması giymeye başlamıştı. Emre, takımıyla 10 La Liga ve 2 Kral Kupası maçına çıktı. 403 dakika oynayan başarılı kanat oyuncusunun 1 golü bulunuyor. Deportivo La Coruna'da adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Emre Çolak ligde 11, Kral Kupası'nda da 1 müsabakada sahaya çıktı ve 1 gol, 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.
İtalya'da Hakan Çalhanoğlu
Serie A'nın köklü kulüplerinde Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu da özellikle yaptığı asistlerle dikkatleri üzerine çekti. Hakan, 13 lig, 7 Avrupa Ligi ve 1 İtalya Kupası maçında bin 200 dakika süre aldı. 1'i lig, 1'i de Avrupa olmak üzere 2 gol kaydeden 23 yaşındaki yıldız, 6 tane de asist yaptı.
Medipol Başakşehir'de yıldızı parlayan ve yaz döneminde Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, sarı-kırmızılı takımla 10 lig, 1 İtalya Kupası maçında mücadele etti. Genç futbolcunun gol yada asist bulunmuyor.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:56
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Terim'den Sidcley'e mesajı
Toplam 6
Yorum
hoty adam 87 kilo 176 boyu .. hantal ama lig,de 6 gol 5 asist yapmısş
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Bir veda havası
Toplam 3
Yorum
Q7 VEDA BAKIŞI DEĞİL. HİÇ Mİ DUYGUDAN ANLAMIYORSUNUZ. BİR İNSAN EVLADIYLA NASIL GURUR DUYARAK BAKIYORSA O DA ÖYLE BAKIYOR.
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Mitrovic yolcu!
Toplam 5
Yorum
Kemal Mitroviç kesinlikle iyi bir oyuncudur. Bir de daha çok gençtir. Bence satılmamalı.
Avrupa'da Yunus ve Hakan ön plana çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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