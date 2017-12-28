Neymar'ın mucize kurtuluşu!

Paris Saint Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, Players Tribune için Barcelona'dan eski takım arkadaşı Gerard Pique'nin sorularını yanıtladı.



2014'te ülkesi Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında yaşadığı sakatlığı anlaan Neymar, çeyrek finalde Kolombiyalı Zuniga'nın sırtına darbesi sonrası futbol kariyerinin bittiğini düşündüğünü söyledi. Neymar, sakatlığı sebebiyle kupada daha sonra oynayamamış ve Brezilya'nın Almanya'ya 7-1 yenildiği yarı finali televizyondan izlemek

zorunda kalmıştı.

Çeyrek final maçında acı içinde yerde kalışını unutamadığını anlatan Neymar, "Hayatımdaki en kötü an o sakatlıktı. O hafta hep ağladım. Annemi ve babamı ağlarlarken gördüm. Arkadaşlarım, sevdiklerim, beni sevenler herkes çok üzgün ve endişeliydi" dedi.





Neymar olayı ve sonrasını şöyle anlattı:



"Zuniga'nın darbesi sonrası yerdeydim. Çok acı çekiyordum. Bacaklarımı oynatamıyor, hatta hissedemiyordum. Ağlamaya başladım .Hastaneye götürüldüm. Doktorlar, 'İyi haber, yürüyebileceksin. Ama darbe 2 santimetre yana gelse futbol kariyerin bitmişti' dediler. Futbol oynayabiliyorum ama o kupa benim için o gün bitti. Keşke sakatlanmasaydım da televizyondan izlemek zorunda kaldığım 7-1'lik Almanya maçında sahada olsaydım. Oynasam ve 7-1 kaybetsek de orada olamamanın verdiği üzüntü kadar kötü hissettirmezdi."