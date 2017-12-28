 Neymar'ın mucize kurtuluşu! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'ın mucize kurtuluşu!

    Neymar'ın mucize kurtuluşu!

    2014 'ndaki sakatlığını anlattı: "’nın sırtıma darbesiyle yere yığıldım. Ağlıyordum, bacaklarımı oynatamıyordum. Hastanede doktorlar, ‘İyi haber, yürüyebileceksin. Ama darbe 2 santimete yana gelse futbol kariyerin bitmişti’ dediler."

    'in () Brezilyalı yıldızı , Players Tribune için Barcelona'dan eski takım arkadaşı Gerard Pique'nin sorularını yanıtladı.

    2014'te ülkesi 'da düzenlenen sırasında yaşadığı sakatlığı anlaan Neymar, çeyrek finalde 'nın sırtına darbesi sonrası futbol kariyerinin bittiğini düşündüğünü söyledi. Neymar, sakatlığı sebebiyle kupada daha sonra oynayamamış ve Brezilya'nın Almanya'ya 7-1 yenildiği yarı finali televizyondan izlemek
    zorunda kalmıştı.

    Çeyrek final maçında acı içinde yerde kalışını unutamadığını anlatan Neymar, "Hayatımdaki en kötü an o sakatlıktı. O hafta hep ağladım. Annemi ve babamı ağlarlarken gördüm. Arkadaşlarım, sevdiklerim, beni sevenler herkes çok üzgün ve endişeliydi" dedi.

    Neymar olayı ve sonrasını şöyle anlattı:

    "Zuniga'nın darbesi sonrası yerdeydim. Çok acı çekiyordum. Bacaklarımı oynatamıyor, hatta hissedemiyordum. Ağlamaya başladım .Hastaneye götürüldüm. Doktorlar, 'İyi haber, yürüyebileceksin. Ama darbe 2 santimetre yana gelse futbol kariyerin bitmişti' dediler. Futbol oynayabiliyorum ama o kupa benim için o gün bitti. Keşke sakatlanmasaydım da televizyondan izlemek zorunda kaldığım 7-1'lik Almanya maçında sahada olsaydım. Oynasam ve 7-1 kaybetsek de orada olamamanın verdiği üzüntü kadar kötü hissettirmezdi."

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
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