 Ajax'ta Ten Hag dönemi – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'ta dönemi

    Ajax'ta Ten Hag dönemi

    kulübü , teknik direktörlüğe Erik 'ı getirdi

    Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden , teknik direktör Erik ile anlaştı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Utrecht takımını çalıştıran 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezonun ikinci yarısından itibaren 2019-20 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

    2012 yılında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden takımında teknik direktör olarak göreve başlayan Ten Hag, 2013'ten itibaren iki yıl Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden 'in ikinci takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

    Ten Hag, geçen sene efsane teknik direktör Rinus Michels adına verilen ödülün sahibi olmuştu.

    Ajax geçen hafta, teknik direktör Marcel Keizer, yardımcısı Hennie Spijkerman ve antrenör 'ın sözleşmelerini feshetmişti.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:41
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