Hollanda kulübü Ajax, teknik direktörlüğe Erik ten Hag'ı getirdi
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax, teknik direktör Erik ten Hag ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Utrecht takımını çalıştıran 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezonun ikinci yarısından itibaren 2019-20 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.
2012 yılında Hollanda 2. Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles takımında teknik direktör olarak göreve başlayan Ten Hag, 2013'ten itibaren iki yıl Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'in ikinci takımının teknik direktörlüğünü yaptı.
Ten Hag, geçen sene efsane teknik direktör Rinus Michels adına verilen ödülün sahibi olmuştu.
Ajax geçen hafta, teknik direktör Marcel Keizer, yardımcısı Hennie Spijkerman ve antrenör Dennis Bergkamp'ın sözleşmelerini feshetmişti.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:41
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Sahada görüşürüz
Toplam 2
Yorum
bjk Dükkanı kapatın RENKLİLER
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
GS Bence bu kadar ederken hemen satılmalı . Beşiktaş para basıyor.
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İşte Beşiktaş'ın Cenk için istediği rakam
Toplam 5
Yorum
Gold Yok yav ne 30'u. Şöyle 90-100 M olacak ki bir şeye benzesin... Ambalajı ne kadar cancanlı olsa da Avrupa içine bakar. Bakınız; Oğuzhan
Ajax'ta Ten Hag dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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