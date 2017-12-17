Kaka futbolculuk kariyerini noktaladı
Brezilya'nın önemli oyuncularından Kaka Leite, futbolu bıraktığını açıkladı.
Kaka Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hayal ettiğimden çok daha fazlasıydı. Teşekkür ederim. Şimdi yeni serüvenler için hazırım." ifadelerini kullandı.
Milan'da forma giyerken 2007'de "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünü kazanan orta saha oyuncusu, Brezilya Milli Takımı ile 2002 Dünya Kupası'nı elde etmişti.
Son kez ekim ayında ABD'nin Orlando City takımıyla sahaya çıkan 35 yaşındaki oyuncu, ülkesinde Sao Paulo, İtalya'da Milan ve İspanya'da Real Madrid'de top koşturdu. 2014'te o dönem yeni kurulan Orlando City Kulübüne transfer oldu.
- 17 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:08
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Kaka futbolculuk kariyerini noktaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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