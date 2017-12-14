Şampiyon Independiente
Arjantin'in Independiente takımı ilk maçı 2-1 kazandığı Sudamericana Kupası finali rövanşında Brezilya ekibi Flamengo ile 1-1 berabere kalarak, şampiyon oldu.
Sudamericana Kupası finalinin rövanşında Independiente ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşılaştı.
İlk maçı sahasında 2-1 kazanan Independiente, 29. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 geriye düşse de 39. dakikada Ezequiel Barco'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Flamengo'nun futbolcusu Diego Ribas, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Independiente, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:00
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‘Malum şahıs’ isyanı
Toplam 5
Yorum
drogba Terim kibirli,farklı bir kişilik.Bende pek sevmem ama hizmetleri ortada..Başkan söyleyemediğini, söyletiyor mu acaba?
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Arda Turan İstanbul'da başkanla görüştü
Toplam 9
Yorum
gs Yok Arda İstanbul'a gelmiş, yok başkanla görüşmüş, bu saygısızı haber yapmayın, GS taraftarı için bitmiş biridir yada çoğunluğu için.
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23 gol attı 6 gol yedi
Toplam 1
Yorum
SSS MAŞALLAH.MAŞALLAH 41 KERE MAŞALLAH......
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