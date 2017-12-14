 Şampiyon Independiente – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Şampiyon

    Şampiyon <a href="/index/independiente?id=2f58e0c7-454b-4507-89d4-30de6ff947f5" class="" rel="tag">Independiente</a>

    Arjantin'in takımı ilk maçı 2-1 kazandığı Sudamericana Kupası finali rövanşında Brezilya ekibi Flamengo ile 1-1 berabere kalarak, şampiyon oldu.

    Sudamericana Kupası finalinin rövanşında ile Flamengo, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşılaştı.

    İlk maçı sahasında 2-1 kazanan , 29. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 geriye düşse de 39. dakikada Ezequiel Barco'nun penaltıdan attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı ve şampiyonluğa ulaştı.

    Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Flamengo'nun futbolcusu Diego Ribas, 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla Independiente, Güney Amerika'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupasında ikinci şampiyonluğunu yaşadı.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN