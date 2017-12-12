Futbol'da haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)



Yarın:

14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)

19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)

Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

Bugün:

18.00

(Atatürk Olimpiyat) Yarın: 13.00

(Ümraniye Belediye)

İstanbulspor-BolusporÜmraniyespor-BalıkesirsporBaltokBüyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)Sivas Belediyespor-Sarıyer (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)Keçiörengücü-Afjet Afyonspor (Ankara Aktepe)Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Menemen Tahir Şahin)Bodrum Belediyespor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)Tuzlaspor-Kocaeli Birlikspor (Tuzla Belediye)Tokatspor-Sancaktepe Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)Bucaspor-Kastamonuspor 1966 (Yeni Buca)Mersin İdmanyurdu-İnegölspor (Mersin)Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antakya Atatürk)Altay-Pendikspor (İzmir Atatürk)Ottocool Karagümrük-Hacettepe (Vefa)Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)Sakaryaspor-Silivrispor (Yeni Sakarya Atatürk)SBS İnşaat Kırklarelispor-Bandırmaspor (Kırklareli Atatürk)Konya Anadolu Selçukspor-BUGSAŞ Spor (Büyükşehir Belediye Atatürk)Nazilli Belediyespor-Gümüşhanespor (Nazilli İlçe)Niğde Belediyespor-Kipaş Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)Fethiyespor-Karşıyaka (Fethiye İlçe)Orhangazi Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)Bayrampaşa-Kozan Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)Yomraspor-Bergama Belediyespor (Yomra İlçe)12 Bingölspor-Batman Petrolspor (Bingöl Şehir)Çatalcaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ziya Altınoğlu)Çanakkale Dardanel-Yeni Altındağ Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)Düzcespor-Ofspor (Düzce 18 Temmuz)Erzin Belediyespor-Erbaaspor (Erzin İlçe)Kemerspor 2003-Bayburt Grup Özel İdare (Dr. Fehmi Öncel)Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor (Gölcük)Diyarbekirspor-Kırıkhanspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Van Atatürk)Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)Tire 1922-Yeşil Bursa (Tire 4 Eylül)Darıca Gençlerbirliği-Yeni Orduspor (Darıca İlçe)Erokspor-Anagold 24 Erzincanspor (Atatürk Olimpiyat)Kayseri Erciyesspor-Muğlaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaelispor (Avcılar Atatürk)Baysal İnşaat Düzyurtspor-Elaziz Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)Tekirdağspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Namık Kemal)UTAŞ Uşakspor-Aydınspor 1923 (Uşak 1 Eylül)Ankara Adliyespor-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)Kızılcabölükspor-Çorum Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)Sultanbeyli Belediyespor-Arsinspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)Karacabey Birlikspor-Payasspor (Mustafa Fehmi Gerçeker)Osmaniyespor-Cizrespor (Osmaniye 7 Ocak)