Futbol'da haftanın programı
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında ise 16. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- Süper Lig
Bugün:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
- TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 İstanbulspor-Boluspor (Atatürk Olimpiyat) Yarın: 13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor Baltok (Ümraniye Belediye)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor (Kazım Karabekir)
15.30 Gazişehir Gaziantep-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
15.30 Adanaspor-Elazığspor (5 Ocak Fatih Terim)
10 Aralık Pazar:
13.00 Denizlispor-Samsunspor (Denizli Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Altınordu (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Çaykur Rizespor (Giresun Atatürk)
11 Aralık Pazartesi:
18.00 Eskişehirspor-Gaziantepspor (Yeni Eskişehir)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Sivas Belediyespor-Sarıyer (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Keçiörengücü-Afjet Afyonspor (Ankara Aktepe)
10 Aralık Pazar:
13.30 Menemen Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Menemen Tahir Şahin)
13.30 Bodrum Belediyespor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)
13.30 Tuzlaspor-Kocaeli Birlikspor (Tuzla Belediye)
13.30 Tokatspor-Sancaktepe Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Bucaspor-Kastamonuspor 1966 (Yeni Buca)
13.30 Mersin İdmanyurdu-İnegölspor (Mersin)
13.30 Hatayspor-Amed Sportif Faaliyetler (Antakya Atatürk)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Altay-Pendikspor (İzmir Atatürk)
13.30 Ottocool Karagümrük-Hacettepe (Vefa)
10 Aralık Pazar:
13.00 Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Sakaryaspor-Silivrispor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Bandırmaspor (Kırklareli Atatürk)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-BUGSAŞ Spor (Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 Nazilli Belediyespor-Gümüşhanespor (Nazilli İlçe)
13.30 Niğde Belediyespor-Kipaş Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Fethiyespor-Karşıyaka (Fethiye İlçe)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
13.30 Orhangazi Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)
13.30 Bayrampaşa-Kozan Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
10 Aralık Pazar:
13.00 Yomraspor-Bergama Belediyespor (Yomra İlçe)
13.00 12 Bingölspor-Batman Petrolspor (Bingöl Şehir)
13.30 Çatalcaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Çanakkale Dardanel-Yeni Altındağ Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Düzcespor-Ofspor (Düzce 18 Temmuz)
13.30 Erzin Belediyespor-Erbaaspor (Erzin İlçe)
13.30 Kemerspor 2003-Bayburt Grup Özel İdare (Dr. Fehmi Öncel)
2. Grup
Yarın:
13.30 Gölcükspor-Anadolu Bağcılarspor (Gölcük)
10 Aralık Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Kırıkhanspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Van Atatürk)
13.30 Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Turgutluspor-1461 Trabzon (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Tire 1922-Yeşil Bursa (Tire 4 Eylül)
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Yeni Orduspor (Darıca İlçe)
13.30 Erokspor-Anagold 24 Erzincanspor (Atatürk Olimpiyat)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Muğlaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
3. Grup
Yarın:
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaelispor (Avcılar Atatürk)
10 Aralık Pazar:
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Elaziz Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Tekirdağspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Namık Kemal)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Aydınspor 1923 (Uşak 1 Eylül)
13.30 Ankara Adliyespor-Tarsus İdmanyurdu (Ankara OSTİM)
13.30 Kızılcabölükspor-Çorum Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Arsinspor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)
13.30 Karacabey Birlikspor-Payasspor (Mustafa Fehmi Gerçeker)
13.30 Osmaniyespor-Cizrespor (Osmaniye 7 Ocak)
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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