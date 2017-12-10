 Finalin adı belli – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Finalin adı belli

    Finalin adı belli
    Türkiye Futbol Federasyonunun, "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği Turkcell Özel Sporcular Futbol Ligi'nde, Kocaeli Yaşam Koçluğu ve Olimpiyat ile Bursa Mehmet Torun Özel Sporcular finale yükseldi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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