Bizimle çalışmak ister misiniz?

Turkuvaz Medya Grubu Dijital Yayınlar Genel Müdürlüğü İstanbul lokasyonumuzda görev alacak yetiştirilmek üzere "İnternet Editörü" takım arkadaşları aranmaktadır.

Adaylarda aranan genel nitelikler:



•Üniversitelerin İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler ya da Siyasal Bilgiler fakültelerinden mezun,

•Tercihen gazetecilik / internet gazeteciliği alanında staj deneyimi ya da 1 yıl tecrübesi olan,

•İnterneti hayatının parçası olarak benimsemiş, aktif ve sürekli kullanan,

•Araştırmayı seven, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık,

•Türkçe'yi iyi kullanan, dilbilgisi ve yazım kurallarına hakim,

•Tercihen sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,

•Haber yazma dilini bilen veya bu konuda kendini geliştirmeye hevesli olan,

•Türkiye ve dünya gündemini takip eden,

•Ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve problem çözme kabiliyetine sahip olan,

•Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine ayak uydurabilen,

•Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecili bulunan,

Başvurular arasından seçilecek adaylar sınava tabi tutulacaktır.

Sınav yeri ve tarihi hakkında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

İŞ TANIMI

•İnternet siteleri için güncel konuların takibinin yapılması ve günlük içeriğin oluşturulması

•Düzenli haber akışının sağlanması

•Haberlerin doğruluğunun kontrol edilerek yayına hazır hale getirilmesi.

Başvuru yapmak isteyenlerin CV'lerini isealim@tmgrup.com.tr adresine bekliyoruz.