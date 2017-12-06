Bizimle çalışmak ister misiniz?
Turkuvaz Medya Grubu – Dijital Yayınlar Genel Müdürlüğü İstanbul lokasyonumuzda görev alacak yetiştirilmek üzere "İnternet Editörü" takım arkadaşları aranmaktadır.
Genel Nitelikler
•Üniversitelerin İletişim, İktisadi ve İdari Bilimler ya da Siyasal Bilgiler fakültelerinden mezun,
•Tercihen gazetecilik / internet gazeteciliği alanında staj deneyimi ya da 1 yıl tecrübesi olan,
•İnterneti hayatının parçası olarak benimsemiş, aktif ve sürekli kullanan,
•Araştırmayı seven, dinamik, yeniliklere ve gelişime açık,
•Türkçe'yi iyi kullanan, dilbilgisi ve yazım kurallarına hakim,
•Tercihen sözlü ve yazılı İngilizce bilgisine sahip,
•Haber yazma dilini bilen veya bu konuda kendini geliştirmeye hevesli olan,
•Türkiye ve dünya gündemini takip eden,
•Ekip çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve problem çözme kabiliyetine sahip olan,
•Esnek ve vardiyalı çalışma saatlerine ayak uydurabilen,
•Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya en az 2 yıl tecili bulunan,
Başvurular arasından seçilecek adaylar sınava tabi tutulacaktır.
Sınav yeri ve tarihi hakkında gerekli bilgilendirme yapılacaktır.
İŞ TANIMI
•İnternet siteleri için güncel konuların takibinin yapılması ve günlük içeriğin oluşturulması
•Düzenli haber akışının sağlanması
•Haberlerin doğruluğunun kontrol edilerek yayına hazır hale getirilmesi.
Başvuru yapmak isteyenlerin CV'lerini isealim@tmgrup.com.tr adresine bekliyoruz.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:44
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Ne gol ne asist!
Toplam 11
Yorum
dogru Aynisi yazacaktim. kesinlikle. Karalama kampanyasi hat safhada
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Bosna Hersek Fatih Terim'i açıkladı
Toplam 6
Yorum
yk Buraya yorum yapanların futboldan anlamayan 2000 sonrası tayfa oldukları gayet açık,nankörmüsünüz gazla mazla kim bu kadar başarı elde etmiş
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Yıldırım Demirören'in beraat kararı bozuldu
Toplam 17
Yorum
hadibakalım ver hesabını adalete şimdi
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