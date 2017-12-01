Hakemler sakatlandı, çözüm tribünden geldi!
Belçika Kupası son 16 turu maçında Mechelen ile Genk'in karşı karşıya geldiği maçta futbol sahalarında çok ender görülebilecek bir olay yaşandı. Hakemler sakatlandığı için çözüm tribünlerden bulundu.
İki hakemin de sakatlanmasının ardından karşılaşmanın devam etmesi için yeterli sayı bulunmazken, iş taraftarlara düştü. Stadyumdan tribünlerde hakemlik yapacak birisinin olup olmadığı anons edilirken, 45 yaşındaki Luc Bosmans bu görevi devralan isim oldu ve tribünlerden sahaya indi.
Bayrağını alıp maçın kalanında çizgi hakemliği yapan Bosmans, daha sonra yaptığı açıklamada "Maçı olabilecek en iyi yerden izledim" derken, Genk Teknik Direktörü Albert Stuivenberg de çok farklı bir tecrübe yaşadıklarını belirtti. Stuivenberg, iki hakemin de sakatlanmasının ardından ilk olarak tek yardımcı hakemin maça devam etmesinin konuşulduğunu ama bunu reddettiklerini belirtti. "Mechelen taraftarı olmasına rağmen Bosmans'ın iyi bir iş yaptığını düşünüyorum. Fakat ne zaman ona baksam gözüme hep beyaz ayakkabıları geldi" dedi.
Normal süresinin 1-1 bittiği maçta Genk, 5-4'lük penaltı atışları sonucunda bir üst tura yükselen ekip oldu.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:42
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Hep destek tam destek!
Toplam 2
Yorum
adalet Aykuta destek olmaya mecbursun.Kasa tamtakır.Eskisi gibi olsaydı ilk 6 hafta sonunda işine son verirdin.Ama taraftar gereğini yapacak.
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''Laf dinlemiyor''
Toplam 4
Yorum
adalet Her sporun başında disiplin gelir.Disipline uymadığın zaman başarılı olman mümkün değil.Türk sporcusunun en büyük sorunu disiplinli olmak.
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Futbol Maçı
Toplam 160
Yorum
celil memmedli en iyi takim italya cok iyi oynuyorlar
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