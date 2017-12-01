2018 Dünya Kupası kura çekimi - CANLI
2018 FIFA Dünya Kupası'nda ülkelerin yer alacağı gruplar belli oluyor. 18.00'de başlayacak kura çekimini canlı aktaracağız.
Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları bugün çekiliyor. Moskova'da yapılacak kura çekimi saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kura çekimini Fotomac.com.tr adresinden de canlı takip edebilirsiniz. Sayfa güncellenmektedir.
FIFA BAŞKANI INFANTINO: Hanımefendiler ve beyefendiler, önümüzdeki yaz Rusya'da futbolu kutlayacağız. Kura çekimi ve Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Rusya'da buluşmak üzere.
İŞTE GRUPLAR
A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır
B Grubu: Portekiz, İspanya, İran
C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka
D Grubu: Arjantin, Hırvatistan
E Grubu: Brezilya, İsviçre
F Grubu: Almanya, Meksika
G Grubu: Belçika, İngiltere
H Grubu: Polonya, Kolombiya
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:46
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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