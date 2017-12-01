2018 Dünya Kupası kura çekimi - CANLI

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup kuraları bugün çekiliyor. Moskova'da yapılacak kura çekimi saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.



Kura çekimini Fotomac.com.tr adresinden de canlı takip edebilirsiniz. Sayfa güncellenmektedir.



FIFA BAŞKANI INFANTINO: Hanımefendiler ve beyefendiler, önümüzdeki yaz Rusya'da futbolu kutlayacağız. Kura çekimi ve Dünya Kupası hepimize hayırlı olsun. Rusya'da buluşmak üzere.

İŞTE GRUPLAR



A Grubu: Rusya, Uruguay, Mısır

B Grubu: Portekiz, İspanya, İran

C Grubu: Fransa, Peru, Danimarka

D Grubu: Arjantin, Hırvatistan

E Grubu: Brezilya, İsviçre

F Grubu: Almanya, Meksika

G Grubu: Belçika, İngiltere

H Grubu: Polonya, Kolombiya

