FETÖ'cü eski futbolcuya tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde eski milli futbolcu ve gol kralı Zafer Biryolgözaltına alınmıştı. Örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Biryol'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Biryol, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'ye ifade verdi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Biryol, ifadesi ardından 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlaması kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

1976 doğumlu Zafer Biryol futbola Beşiktaş altyapısında başladı ve bu kulüpte profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de önce Göztepe'ye oradan Konyaspor'a transfer oldu. Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 gole imza atan Biryol, gol krallığına ulaştı. 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla forma şansı Biryol, 2006 yılında Bursaspor'a gitti. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu. 2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu. 3 Kasım 2015 tarihinde Bandırmaspor teknik direktörlüğüne getirildi. Şubat 2016'da görevinden istifa etti. Biryol 7 kere Milli Takım forması giydi ve Milli Takım'da bir gol attı.

ÖMER ÇATKIÇ TUTUKLANMIŞTI

Başakşehir Spor Kulübü'nün sözleşmesini feshettiği eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, itirafçı olarak ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. FETÖ'ye dair önemli bilgiler verdiği iddia edilen İrtegün'ün ifadesinde aralarında örgüt imamlarının da olduğu çok sayıda ismi savcılığa bildirdiği öne sürülmüştü. Soruşturmayı derinleştiren ve İrtegün'ün ifadesinde verdiği isimleri de araştıran savcılık, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında gözaltı kararı vermişti. Çatkıç ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Nazif Karaman/SABAH