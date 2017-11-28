 F.Bahçe, G.Saray ve Beşktaş'a fark attı – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    F.Bahçe, G.Saray ve Beşktaş'a fark attı

    F.Bahçe, G.Saray ve Beşktaş'a fark attı

    Macaristan bazlı futbol data ve analiz şirketi KPMG Football Benchmark, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu önde gelen Avrupa kulüplerinin gelir tablolarını inceledi...

    KPMG Football Benchmark ekibi, futbol kulüplerinin elde ettikleri ekonomik kaynakları inceledi.

    Yayın gelirlerinin eklenmediği bütçe sıralamasında zirveyi İİngiliz devi Manchester United alırken, Bayern Münih ikinci, Barcelona da üçüncü oldu.

    Yapılan 2015-16 sezonu araştırmasında Türkiye'den Fenerbahçe 15'inci olurken, Galatasaray 17'inci sırada, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 26'ıncı sırada kendisine yer buldu.

    Fenerbahçe ilk sırada, Galatasaray takipte

    Yayın gelirleri analiz dışında bırakıldığında Fenerbahçe, 'Türkiye kazanç ligi'nde ilk sırayı aldı.

    2015-16 sezonunun değerlendirildiği araştırmada, 15'inci sırada bulunan sarı-lacivertliler en üst basamakta yer alan Türk kulübü oldu. 113,8 milyon euro'luk gelir sağlayan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kazanç sağlayan futbol kulübü oldu.

    Fenerbahçe'yi Galatasaray izledi. 2015-16 sezonunda yayın gelirleri dışında yaklaşık 91 milyon euro elde eden Galatasaray, 17'inci sırayı aldı.

    Aynı sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ise 58,2 milyon euro gelirle 26'ıncı oldu. Ancak bilindiği gibi o sezon stadı inşaat aşamasında olduğu için maçlarının büyük çoğunluğunu İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, stat geliri gibi önemli bir gelirden mahrum kalmıştı.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:07
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