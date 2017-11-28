F.Bahçe, G.Saray ve Beşktaş'a fark attı
Macaristan bazlı futbol data ve analiz şirketi KPMG Football Benchmark, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu önde gelen Avrupa kulüplerinin gelir tablolarını inceledi...
KPMG Football Benchmark ekibi, futbol kulüplerinin elde ettikleri ekonomik kaynakları inceledi.
Yayın gelirlerinin eklenmediği bütçe sıralamasında zirveyi İİngiliz devi Manchester United alırken, Bayern Münih ikinci, Barcelona da üçüncü oldu.
Yapılan 2015-16 sezonu araştırmasında Türkiye'den Fenerbahçe 15'inci olurken, Galatasaray 17'inci sırada, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise 26'ıncı sırada kendisine yer buldu.
Fenerbahçe ilk sırada, Galatasaray takipte
Yayın gelirleri analiz dışında bırakıldığında Fenerbahçe, 'Türkiye kazanç ligi'nde ilk sırayı aldı.
2015-16 sezonunun değerlendirildiği araştırmada, 15'inci sırada bulunan sarı-lacivertliler en üst basamakta yer alan Türk kulübü oldu. 113,8 milyon euro'luk gelir sağlayan Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kazanç sağlayan futbol kulübü oldu.
Fenerbahçe'yi Galatasaray izledi. 2015-16 sezonunda yayın gelirleri dışında yaklaşık 91 milyon euro elde eden Galatasaray, 17'inci sırayı aldı.
Aynı sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş ise 58,2 milyon euro gelirle 26'ıncı oldu. Ancak bilindiği gibi o sezon stadı inşaat aşamasında olduğu için maçlarının büyük çoğunluğunu İstanbul dışında oynayan Beşiktaş, stat geliri gibi önemli bir gelirden mahrum kalmıştı.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 12:07
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Galatasaray'da derbi öncesi kötü haber...
Toplam 13
Yorum
tüylere veda edin şimdi hapı yuttu kartal görünümlü serçe.Tüy falan bırakmaz yolar Aslan.
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Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 2
Yorum
öğretici inşaallah tudorla hem şampiyon olur hem de kupayı alırız ama dursun defolup gitse, aysal başkan olsa tudoru gönderip tucheli getirse !
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Şampiyonlar Ligi marşı mı çalalım?
Toplam 14
Yorum
satir kimin hava kimin civa oldugunun göstergesi olacak bir mac. CL havasina girecegimizi saniyorum bu macta cünkü rakipte türk olmayacak sahada
F.Bahçe, G.Saray ve Beşktaş'a fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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