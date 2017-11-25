Infantino Beştepe'de
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette Spor Bakanı Bak ve TFF Başkanı Demirören de hazır bulundu. Infantino, Türkiye’nin 2024 adaylığının konuşulduğu görüşmede, son dönemde yapılan statlara övgüler yağdırdı
TÜRKİYE EN İYİSİNE LAYIK
Türkiye'de son dönemde yapılan statların kalitesine vurgu yapan Infantino, "Bu kadar sempatik statları kısa sürede yapmak zor bir iş. Türkiye'nin yaptığının dünyada eşi benzeri yok. Türkiye en iyisine layık. 2024 şampiyonasını en rahat şekilde bu modern statlarda yapacağınıza eminim" dedi. Erdoğan'ın da 2024 adaylığı için devlet olarak her türlü desteği sağladıklarını söylediği kaydedildi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:14
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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