Infantino Beştepe'de

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen ziyarette Spor Bakanı Bak ve TFF Başkanı Demirören de hazır bulundu. Infantino, Türkiye’nin 2024 adaylığının konuşulduğu görüşmede, son dönemde yapılan statlara övgüler yağdırdı

FIFA Futbol Zirvesi için önceki gün İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. 1 saat süren kabulde Infantino'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı da eşlik etti. Görüşmede Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı hakkında konuşmalar yapıldı.



TÜRKİYE EN İYİSİNE LAYIK

Türkiye'de son dönemde yapılan statların kalitesine vurgu yapan Infantino, "Bu kadar sempatik statları kısa sürede yapmak zor bir iş. Türkiye'nin yaptığının dünyada eşi benzeri yok. Türkiye en iyisine layık. 2024 şampiyonasını en rahat şekilde bu modern statlarda yapacağınıza eminim" dedi. Erdoğan'ın da 2024 adaylığı için devlet olarak her türlü desteği sağladıklarını söylediği kaydedildi.