Gole sevindi aşil tendomunu yırttı!

Konyaspor’un 23 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında O. Marsilya ile karşılaştığı mücadelede Konyaspor’un 82. dakikada Mehdi Baurabia’nı penaltı golü sırasında kulübede bulunan Yardımcı Antrenörü Dünya Can Çiçekverdi gol sevincini kulübeden koşarak yapınca aşil tendomunu yırttı.

Medicana Konya Hastanesi'nde başarılı geçen ameliyatın ardından Yardımcı Teknik Direktör Dünya Can Çiçekverdi taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Konya Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Harun Kütahyalı, Çiçekverdi'nin 6 hafta içerisinde ayağına tam basar hale geleceğini belirterek, "Dün Dünya Can bey, Konya'nın Marsilya ile oynadığı maçta gol sevinci esnasında bir istenmeyen bir problemle karşılaşmış. Ayak bileğinde ağrı oluşmuş. Yaptığımız muayenede aşil tendonunda bir kopma durumu ile karşılaştık. Bunun tedavisini tamamladık. Kapalı bir şekilde aşil tendomunu tedavi ettik. Beklentimiz 2 hafta içerisinde mevcut alçılarını çıkarıp 6 hafta içerisinde tam basar hale getirip bir 1 vaya 1 bucuk ayda antrenmanlara performansına dönmesini sağlamak. Kendisine ve teknik ekibe buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İnşallah Konyaspor'a daha yararlı olacaklardır. Tendonunda son dönemlerde gelişen daha ileri teknik olan perkütan dediğimiz yani kapalı olarak bir tendom tamiri uyguladık. Büyük ameliyat yaralarımız olmadan daha kısa zamanda ve daha iyi şekilde iyileşmeyi sağlayacak bir tendom onarımını başarıyla gerçekleştirdik" dedi.



Konyaspor Yardımcı Antrenörü Dünya Can Çiçekverdi ise, biran önce Konyaspor'a tekrar dönmek istediğini belirterek, "Marsilya ile oynadığımız Avrupa Ligi maçında ısınmadan sonra, işim bittikten sonra kulübeye geçtim. Kulübede 82-83 dakikada penaltı kazandık. Sevinçle tabi öne doğru bir hamle yapmak istedim o coşkuyla. Ayağımda bir ağrı hissettim hemen o dakikada kulüp doktorumuz müdahale etti. Hemen hastanedeki doktorumuz aradı zaten bilgi aldı. Aşil tendonumda bir kopma veya bir yırtılma gibi bir şey vardı. Bugün de geldim sağolsun doktorumuz kapalı bir şekilde yaptığını söyledi zaten. Teşekkür ediyorum Medicana'ya. Konyaspor'a da bir an önce tekrar geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Aşil tendomu yırtılan Yardımcı Antrenör Dünya Can Çiçekverdi'yi ailesi ve Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve hastanede ziyaret etti.