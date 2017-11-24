Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!

Kariyerine Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atletico Mineiro'da devam eden ünlü forvet oyuncusu Robinho, tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano kentindeki mahkeme, 22 Ocak 2013 tarihinde 22 yaşındaki Arnavut bir kadının, bir diskoda 6 kişi tarafından tecavüze uğramasına ilişkin davayı karara bağladı. Suçlanan kişiler arasında yer alan 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Robinho, 9 yıl hapse mahkum edildi.

Brezilya Milli Takımı formasını 99 kez giyen Robinho, olayın yaşandığı dönemde İtalyan kulübü Milan'da oynuyordu.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan Robinho, yüksek bonservis bedelleri karşılığında Avrupa'nın büyük kulüplerine transfer olmuştu. Robinho'nun transferi için Real Madrid 24 milyon, Manchester City 43 milyon, Milan ise 18 milyon avro ödemişti.

Milan ile sözleşmesi 2014-15 sezonu sonunda biten Brezilyalı forvet oyuncusu, Çin Süper Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de 6 ay oynadıktan sonra 2016'nın şubat ayında ülkesine dönmüştü.