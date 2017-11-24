Kadın futbolunda rakipler belli oldu
Futbolda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ve 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın, 2017-2018 Avrupa Şampiyonası Elit Tur ile 2018-2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki rakipleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF adına Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sertan Kırağası katıldı.
Kura çekimi sonucunda 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 2017-2018 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da İspanya, Avusturya ve İrlanda Cumhuriyeti ile 4. Grup'ta yer aldı. Bu turda 4. Grup karşılaşmaları, 2-5-8 Nisan 2018'de İrlanda Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde oynanacak.
19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 2018-2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda İsviçre, Azerbaycan ve Kıbrıs Rum Kesimi ile 2. Grup'ta mücadele edecek. 2. Grup maçları, 3-6-9 Ekim 2018'de Türkiye'de yapılacak.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2017-2018 Avrupa Şampiyonası Elit Tur'da Avusturya, Polonya ve Bosna Hersek ile 6. Grup'ta yer aldı. 6. Grup mücadelesinde takımlar, 19-22-25 Mart 2018'de Bosna Hersek'in ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, 2018-2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda ise Belçika, Portekiz ve Andorra ile 6. Grup'ta mücadele verecek. 6. Grup maçları da 19-22-25 Eylül 2018'de Portekiz'in ev sahipliğinde oynanacak.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:52
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F.Bahçeli futbolcular kahvaltıda buluştu
Toplam 9
Yorum
1907 Zıkkımlanın bakalım efendiler o kahvaltı masasında olanların çeyreği bu tarafarın önünde yok.. Ama bu taraftar her gün fenerıumlarda
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 5
Yorum
PSİKOLOG AFERİN FENERLİ KARDEŞLERİM BOŞVERİN FUTBOLU VE CİMBOMLULARLADA FUTBOL KONUŞMAYIN BAKIN ÇOK RAHAT EDECEKSİNİZ
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 5
Yorum
POTA KRALI BIRAK POTAYI MOTAYI TAKIM KURŞUNLANDI MAÇLARA ÇIKMAYACAZ DEDİN ÇIKTIK CÜNEYTE ÖZGÜR YANKAYAYA DÜDÜK ASTIRTAMADIN BUNLARLA UĞRAŞ BIRAK POTAYI
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