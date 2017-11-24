 Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

    Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

    FIFA Başkanı 'nun bugün saat 14.00'te ile bir araya geleceği öğrenildi.

    FIFA Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaretinin ardından bugün de saat 14.00'te ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.

    Infantino'ya TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkanvekili Servet Yardımcı eşlik edecek.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:27
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