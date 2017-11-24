Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği öğrenildi.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaretinin ardından bugün de saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak.
Infantino'ya TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkanvekili Servet Yardımcı eşlik edecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:27
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