Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı

Mustafa Denizli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay'ın yeni Stadı'na Mustafa Denizli isminin verilmesi talimatı sonrası duygulandığını söyledi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNMESİ DAHİ GURURLANDIRDI"

"Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusu üzerine Denizli: "Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.