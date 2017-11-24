Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı
Efsane teknik direktörlerden Denizli, Altay'ın yeni stadı için Cumhurbaşkanı'nın kendi adını önermesini gurur verici olarak değerlendirdi.
Mustafa Denizli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay'ın yeni Stadı'na Mustafa Denizli isminin verilmesi talimatı sonrası duygulandığını söyledi.
"CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNMESİ DAHİ GURURLANDIRDI"
"Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusu üzerine Denizli: "Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:03
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Bilic teklifi reddetti!
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Yorum
berlin Böyle bir teklif gelecekte hayır diyecek. Dünyanın en liginden hemde kovulmuşken.
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Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Toplam 3
Yorum
berlin Halı saha oyuncusunu Furtbolcu yaptılar. İsmini bir değişik yapıp menejarler kakalıyor işte. Sakın manu ve milanda oynadı demeyin. Dökük.
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Yapma bunu Konya
Toplam 10
Yorum
berlin Artık ne zaman güleceğiz ya. Şansımızdamı hiç yok artık. Sakin olamıyoruz hiç yaa. Her branşda öyle her yerde böyle. Hep aceleci kızgın agre
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