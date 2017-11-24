 Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı

    Cumhurbaşkanı'nın önerisi Denizli'yi duygulandırdı

    Efsane teknik direktörlerden Denizli, Altay'ın yeni stadı için Cumhurbaşkanı'nın kendi adını önermesini gurur verici olarak değerlendirdi.

    , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Altay'ın yeni Stadı'na Mustafa Denizli isminin verilmesi talimatı sonrası duygulandığını söyledi.

    "CUMHURBAŞKANI'NIN DÜŞÜNMESİ DAHİ GURURLANDIRDI"

    "Alsancak Mustafa Denizli stadı önerisini Cumhurbaşkanı'ndan duyunca ne hissetiniz?" sorusu üzerine Denizli: "Bu öneriyi Rıdvan Dilmen yaptı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı çok sıcak oldu. Bu durumda ne hissedersiniz ki? Duygulandım, gururlandım. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi son derece insanı gururlandıran bir şey. Sadece benim İzmirli veya Altaylı olmamdan kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:03
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