 Boca Juniors'ın tribün lideri öldürüldü – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    'ın tribün lideri öldürüldü

    Boca Juniors'ın tribün lideri öldürüldü

    'ın 'Ayı' lakaplı tribün lideri Gustavo Adolfo Pereyra, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

    Dünyanın en ateşli taraftar gruplarından birine sahip olan Arjantin'in köklü kulübü 'ta 'Ayı' lakaplı tribün lideri Gustavo Adolfo Pereyra vurularak öldürüldü. Polis raporu ve Pereyra'nın annesinin ifadesine göre saldırganlar Pereyra'nın evine giderek Pereyra'ya 7 el ateş etti. 49 yaşındaki Gustavo Adolfo Pereyra'nın uyuşturucu kartelleri tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor.

    Görgü tanıkları iki kişinin saldırıyı gerçekleştiğini belirtirken Elva Lucia Perez, kilolu ve kel bir adamın kapıyı çaldığını ve Pereyra'yla konuşmak istediğini söylediğini ifade etti. Pereyra'yı kapıya çağırdıktan sonra mutfağa geçtiğini aktaran Elva Lucia Perez, mutfaktan duyduğu silahlı saldırıdan sonra oğlunu derhal hastaneye götürdüğünü ancak Pereyra'nın hayatını kaybettiğini söyledi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:01
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