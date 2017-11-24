Boca Juniors'ın tribün lideri öldürüldü
Boca Juniors'ın 'Ayı' lakaplı tribün lideri Gustavo Adolfo Pereyra, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.
Görgü tanıkları iki kişinin saldırıyı gerçekleştiğini belirtirken Elva Lucia Perez, kilolu ve kel bir adamın kapıyı çaldığını ve Pereyra'yla konuşmak istediğini söylediğini ifade etti. Pereyra'yı kapıya çağırdıktan sonra mutfağa geçtiğini aktaran Elva Lucia Perez, mutfaktan duyduğu silahlı saldırıdan sonra oğlunu derhal hastaneye götürdüğünü ancak Pereyra'nın hayatını kaybettiğini söyledi.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:01
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
Nuri Ben Başakşehir kulübünü seven birisiyim, fakat bu paylaşımı terbiyesizlik olarak görüyorum ve uefa'ya daha önem verselerdi daha çok severdik
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Real de çıksa fark etmez
Toplam 1
Yorum
selim HEKES SEMARMIS ,REAL DE CIKSA BARCA DE CIKSA FARK ETMEZMIS! BESIKTASIN YANEBILECEK TEK BASEL VAR.DUA EDELIM O CIKSIN
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Başakşehir'den flaş paylaşım: Keşke...
Toplam 4
Yorum
34okan34 hadi ordan şımarıklar sizi.yenilseydiniz ne yazacaktınız acaba.
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