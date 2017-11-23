Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!
Robinho, tecavüz suçlamasıyla yargılandığı mahkemede 9 yıl hapis cezası aldı.
Ayrıntılar gelecek...
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:57
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Messi depremi! Ayrılıyor...
Toplam 5
Yorum
Matt Fener -sevgi- kardeslik Bu Üç kavramın bir arada olamayacağını sen herkesten daha biliyorsun Yeme şimdi Ama sende haklısın, olmayınca tüh
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Yalnız bırakıldım
Toplam 2
Yorum
Erol Maç 3-1 sen oyuncu değiştirmiyorsun Abdullah avcı değiştiriyor maç 5-1oluyor.
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Casillas'tan Beşiktaş itirafı
Toplam 1
Yorum
nemo iyiki gelmedin
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