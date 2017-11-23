 Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis! – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!

    Yıldız oyuncuya 'tecavüz'den 9 yıl hapis!

    Robinho, tecavüz suçlamasıyla yargılandığı mahkemede 9 yıl hapis cezası aldı.

    Brezilyalı Robinho, 22 yaşında bir kadına tecavüz suçlamasıyla yargılandığı davada aynı dosyadaki diğer 5 kişiyle birlikte suçlu bulundu ve İtalya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Ayrıntılar gelecek...
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:57
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