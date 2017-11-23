Futbol zirvesi başlıyor

FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, bugün saat 18.00'de İstanbul'da yapılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılacağı zirve, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşecek