 Futbol zirvesi başlıyor – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Futbol zirvesi başlıyor

    Futbol zirvesi başlıyor
    FIFA'ya üye federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, bugün saat 18.00'de İstanbul'da yapılacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de katılacağı zirve, Shangri-La Bosphorus Otel'de gerçekleşecek
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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