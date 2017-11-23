 Fair Play A Spor ’un – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Fair Play A Spor ’un

    Fair Play A Spor ’un
    TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 2016 Türkiye Fair Play ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen törende 4 dalda verilen ödüller sahiplerine takdim edildi. Sportif tanıtım dalında büyük ödül, A Spor'un Son Sayfa programına verildi. Ödülü, programın moderatörü Mustafa Göksu, Son Sayfa ekibi adına aldı. Ödül törenine spor camiasından ünlü isimler de katıldı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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